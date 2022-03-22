Son Dakika | 7' ve 'Kolaylaştırıcı Ürün Satışı' operasyonu açıklaması

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Narkonet- 7' ve 'Kolaylaştırıcı Ürün Satışı' operasyonlarında; uyuşturucu ve uyarıcı madde, uyuşturucu kullanımına yarayan malzemeler ile silah ve mermiler ele geçirilirken, 39 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile 'Narkonet- 7' ve 'Kolaylaştırıcı Ürün Satışı' operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlarda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucular ele geçirildi.

Operasyonlarda toplam 39 şüpheliye adli işlem uygulandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 6 gram esrar, 40 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 6 sentetik ecza hapı, 6 gram metamfetamin, 357 bong, 657 grinder, 324 pipe, 1225 adet üzerinde kenevir figürü bulunan hediyelik eşya (çakmak, kolye, tabaka, tablo), kenevir figürü bulunan 47 tekstil ürünü (şapka, çorap, tişört), 8 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 5 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 2 bin 200 dolu makoron, 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 15 fişek ele geçirildi.