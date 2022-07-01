Son Dakika | 7 kişinin öldürüldüğü olay öncesi yaşanan kavganın davasında sanıkların tahliye talebine ret Son dakika haberi... KONYA'da 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı öncesi Dedeoğulları ile komşuları Keleş ailesi arasında yaşanan kavgaya ilişkin açılan davada tutuklu 2 sanığın tahliye talebi reddedildi. KONYA'da 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı öncesi Dedeoğulları ile komşuları Keleş ailesi arasında yaşanan kavgaya ilişkin açılan davada tutuklu 2 sanığın tahliye talebi reddedildi. Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta oturan Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine, geçen yıl 30 Temmuz günü, 2010'dan beri husumetli olduğu komşusu Lütfi Keleş'in kayınbiraderi Mehmet Altun geldi. Bahçede aileyle konuşan Altun, ardından poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş açtı. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış Dedeoğulları (31) hayatını kaybetti. Olayın ardından kiraladığı araçla kaçan Altun, 4 Ağustos'ta özel harekat ekiplerince memleketi Bozkır ilçesi, Üçpınar Mahallesi'nde arazi taramasında yakalandı. SİLAHLI SALDIRI ÖNCESİ 'KAVGA' DAVASI Silahlı saldırıdan önce, 12 Mayıs 2021'de Dedeoğulları ile Keleş ailesi arasında çıkan kavgaya karışan tutuklu sanık Lütfi Keleş, yeğeni Ali Keleş ile tutuksuz sanıklar eşi Ayşe, oğlu Ali, kardeşi Veli ve yeğeni İbrahim Keleş, akrabaları Yahya, Ali ve Ramazan Çalık hakkında 'kasten yaralama', sopa kullanıldığı için 'silahla kasten yaralama' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmalarına devam edildi. Konferans salonundaki 3'üncü duruşmaya, tutuklu sanıklar SEGBİS'le katıldı. Silahlı saldırının olduğu gün yaşadığı İngiltere'ye gitmek için yola çıkınca sağ kalan ailenin tek üyesi Çetin Dedeoğulları, duruşmayı salonda takip etti. Dedeoğulları ailesinin avukatları, tutuksuz sanıkların tutuklanması, soruşturma savcısının da tanık olarak dinlenmesini talep etti. Keleş ailesi avukatları ise tutuklu 2 sanığın tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti talepleri reddetti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi içinde duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin dava da devam ediyor. Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Güncel Mehmet Altun Meram Güncel Haberler Son Dakika

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