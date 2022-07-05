Son dakika: 7 ilde 8 suç grubuna yönelik kaçak sigara operasyonu başlatıldı Edinilen son dakika gelişmesine göre Düzenlenen operasyonda polislerin arama yapması Kaçak makaron yapılan yere baskın Ele geçirilen makaronlar ANKARA - Sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 7 ilde, 8 suç grubunun çökertilmesine yönelik operasyon başlatıldı. Düzenlenen operasyonda polislerin arama yapması Kaçak makaron yapılan yere baskın Ele geçirilen makaronlar ANKARA - Sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 7 ilde, 8 suç grubunun çökertilmesine yönelik operasyon başlatıldı. AA / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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