Son dakika: 7 ilde 8 suç grubuna yönelik kaçak sigara operasyonu başlatıldı
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Edinilen son dakika gelişmesine göre Düzenlenen operasyonda polislerin arama yapması Kaçak makaron yapılan yere baskın Ele geçirilen makaronlar ANKARA - Sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 7 ilde, 8 suç grubunun çökertilmesine yönelik operasyon başlatıldı.
Düzenlenen operasyonda polislerin arama yapması
Kaçak makaron yapılan yere baskın
Ele geçirilen makaronlar ANKARA - Sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 7 ilde, 8 suç grubunun çökertilmesine yönelik operasyon başlatıldı.
AA / Güncel