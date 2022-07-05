Son dakika: 7 ilde 8 suç grubuna yönelik kaçak sigara operasyonu başlatıldı - Haberler

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Son dakika: 7 ilde 8 suç grubuna yönelik kaçak sigara operasyonu başlatıldı

AA - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Düzenlenen operasyonda polislerin arama yapması Kaçak makaron yapılan yere baskın Ele geçirilen makaronlar ANKARA - Sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 7 ilde, 8 suç grubunun çökertilmesine yönelik operasyon başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda polislerin arama yapması

Kaçak makaron yapılan yere baskın

Ele geçirilen makaronlar ANKARA - Sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 7 ilde, 8 suç grubunun çökertilmesine yönelik operasyon başlatıldı.

AA / Güncel

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