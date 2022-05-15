Son dakika gündem: Hatay'da çok sayıda kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haberler

Hatay'ın Samandağ ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle çok sayıda kişi hastaneye başvurdu.

İddiaya göre, ilçede bir pastaneden alınan pastaları yiyen çok sayıda kişi karın ağrısı, mide bulantısı ve ishal belirtileri gösterdi. Rahatsızlanan çok sayıda kişi Samandağ Devlet Hastanesi ve özel hastanelerin acil servislerine müracaat etti. Yaş pastadan zehirlendiklerinden şüphelenilen çok sayıda kişi tedavi altına alındı.

(Alican Gümüş/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel