Çuvallı hırsızlar kamerada

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde inşaattan hırsızlık yaptıktan sonra sokakta torba ile gezen şahıslar önce kameraya, sonra ise jandarmaya yakalandı.

Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, önleyici kolluk devriyesi esnasında, şüpheli tavırlarından dolayı sokakta çuval ile gezen F.P. isimli şahsı durdurdu. Yapılan kontrolde yanında bulunan çuval içerisinde inşaat malzemelerinin görülmesi üzerine şahıs gözaltına alındı.

Çerkezköy Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan sorgulamada, şahsın Şubat ve Mart aylarında meydana gelen ev, bağ, bahçe ve inşaattan olmak üzere 7 hırsızlık olayının faili olduğu da ortaya çıktı.

Yapılan kamera incelemelerinde 2 şahsın çuvallarla hırsızlık yaptıktan sonra sokakta ilerlediği anlar saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.

Şüpheli F.P. mevcutlu olarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Tekirdağ Kapalı Cezaevine teslim edildi.

(Halil Dağ - Hüseyin Gökçeli/ İHA)