Son dakika haberleri... 25 bıçak darbesiyle 5'inci kattan düşerek ölümde sanıklar müebbetle yargılanıyor

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da bir apartman çatısından atlayarak intihar ettiği iddia edilen Suat Sırım'ın (47) vücudunda 25 bıçak izi tespit edilince tutuklanan ardından rapor doğrultusunda serbest bırakılan eşi T.S ile kayınbiraderi A.T hakkında istenen ikinci raporda cinayet şüphesi çıkınca 'kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlandı. 'Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' istemiyle yargılanmaya başlanan sanıklar, hakim karşısına çıktı. Mahkeme, T.S. ve A.T. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı vererek duruşmayı eksiklerin giderilmesi için erteledi.

Olay, geçen yıl 17 Kasım'da Muratpaşa ilçesi, Deniz Mahallesi 129 sokakta meydana geldi. Bir kişinin, 5 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar ettiği ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, güvenlik görevlisi Suat Sırım'ın hayatını kaybettiği tespit etti. Kayıtlara 'yüksekten atlamak suretiyle intihar' olarak geçen olayın ardından Sırım'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk muayenesinde, Sırım'ın vücudunda boyun sol yanda 6, göğüs sol yanda 19 olmak üzere 25 kesici alet yarası bulunduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırmada, Suat Sırım'ın atladığı çatıda kanlı ekmek bıçağı, cebinde de 'Bana bir şey olursa kendinize iyi bakın' yazılı not bulundu. Olay sırasında Suat Sırım'ın yanında bulunduğu belirtilen eşi T.S. ile kayınbiraderi A.T. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun, 'kişinin vücudunda tespit edilen kesici delici alet yaralarının tamamının kendisi tarafından oluşturulmasının mümkün olduğu ve sonrasında yüksekten atlayarak intihar etmiş olduğunun kabulü gerektiği' yönündeki raporun ardından T.S. ile A.T. hakkında takipsizlik kararı verilerek, serbest bırakıldı.