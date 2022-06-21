Son dakika! 21 yıl 7 ay hapisle aranan hükümlü, operasyonla yakalandı Son dakika haber... VAN'da 'hırsızlık', 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından 21 yıl 7 ay hapisle aranan cezaevi firarisi, polisin operasyonuyla yakalandı. VAN'da 'hırsızlık', 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından 21 yıl 7 ay hapisle aranan cezaevi firarisi, polisin operasyonuyla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hakkında 'hırsızlık' ile 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından 21 yıl 7 ay hapisle aranan cezaevi firarisini yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin, kent merkezinde yaptıkları sokak çalışması sonucu firari hükümlünün yeri belirlendi. İsmi açıklanmayan hükümlü, polisin operasyonuyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi. Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler Son Dakika

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