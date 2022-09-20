Son dakika haberi: 2013 KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 17 şüpheli gözaltına alındı Güncel Haberler Bir son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2013'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 17'si yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2013'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 17'si yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 2013 KPSS'ye ilişkin örgütün çalışma evinde kaldıkları, sınav sorularını temin ettikleri yönünde haklarında beyan bulunan ve ByLock ve ardışık arama gibi yöntemleri kullanmak suretiyle örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 21 şüpheli için Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı alındı. 6'sı aktif çalışan 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüphelilerden 17'si düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Cemil Murat Budak Cumhuriyet KPSS Güncel Haberler Son Dakika

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