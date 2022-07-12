Son dakika! 20 yıllık kan davası 3 bin kişinin katıldığı yemekle barışla sonuçlandı

BATMANLI Öğet ve Gün aileleri arasında, 20 yıl önce Mecit Öğe'nin (52) İstanbul'da öldürülmesiyle başlayan kan davas, kentte 3 bin kişinin katılımıyla verilen yemekte barışla sonuçlandırıldı.

İstanbul'da Mecit Öğe'nin öldürülmesiyle başlayan kan davası, Batman'da 20 yıl sonra Öğet ve Gün ailelerinin barışmasıyla son buldu. Kentte, bir düğün salonunda verilen barış yemeğine kanaat önderlerinin de aralarında bulunduğu 3 bin kişi katıldı. İki aile arasında barışı sağlayan bölgenin tanınan isimlerinden Şeyh Selman Bağdu ve iş insanı Kenan Konaç'a, düğün salonunda aileler ile bazı STK temsilcileri de şahitlik etti. Verilen barış yemeğinde Öğet ve Gün ailelerinin fertleri de yer aldı.

El sıkışarak barışan Gün ailesi temsilcilerinden Beşir Gün, çifte bayram yaşadıklarını ve bu barışı sağlayanlara minnettar olduklarını aktardı.