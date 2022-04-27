2 yaşındaki Seyfcan bebeğe eziyet davasında karar: Babaya indirimsiz 1 yıl hapis cezası

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de 2 yaşındaki çocuğu Seyfcan'ın vücudunda sigara söndürerek işkence yaptığı gerekçesiyle hakkında 12 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Suriyeli baba ve birlikte yaşadığı kadın hakkında karar çıktı. Doktor raporlarında bebeğin yaralanmalarının travmatik olmayan nedenlerle gerçekleşmiş olabileceğinin ortaya çıkması üzerine sanık baba Delil İbrahim'e "Aile hukukundan kaynaklanan bakım, eğitim, veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçundan indirim uygulanmadan 1 yıl hapis cezası verildi. Diğer sanık Asma Serhane'ye ise beraat kararı verildi.

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Delil İbrahim ve Asmaa Serhane katılmadı. Mağdur Seyfcan'ı temsil eden avukat Özge Çetin, "Suçun sübut bulduğu alınan doktor raporları, dinlenen tanık beyanlarıyla sabittir. Bu nedenlerle her iki sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz. Mağdur adına şikayetimiz devam ediyor" dedi.

AİLE BAKANLIĞI: "ÜST HADDEN CEZALANDIRILSIN"

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

SANIKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİĞİ ANLATILDI

RAPORLARA GÖRE BEBEK LEZYONLARI KAŞIYOR

BERAATLERİ TALEP EDİLDİ

İNDİRİMSİZ CEZA VERİLDİ

DAVANIN GEÇMİŞİ

İddianamede Şişli'de 27 Temmuz sabahı 2 yaşındaki Seyfcan isimli bebeğin darp sonucu şehir hastanesine getirildiğinin bildirilmesi üzerine mağdurun hastanede tedavisine başlandığı anlatılmıştı. Mağdur çocuğun koruma altına alındığı belirtilen iddianamede, olayla ilgili baba Delil İbrahim ve aynı evde yaşayan Asmaa Serhane ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilmişti. İddianamede sanıkların, Seyfcan İbrahim isimli çocuğu dövdüğü, çocuğun vücuduna sigara basarak zarar verdikleri ve böylece 'eziyet' suçunu işledikleri öne sürülmüştü. Adli Tıp Kurumu raporunda ise sigara basma suretiyle meydana gelen yaraların özellikle bacaklarda görüldüğü, sırtta, boyun ve yüzdeki yaraların künt travmaya bağlı olduğu, sağ kulak arkasındaki yaraların ise kesici aletle gerçekleştiğinin tıbben ayrımının yapılamadığı, sol tırnaktaki yaralanmanın muhtemel tırnak çekilmesine bağlı olabileceği belirtilmişti. İddianamede sanıklar Delil İbrahim ve Asmaa Serhane'nin "eziyet" ve "yaralama" suçlarından toplamda 4 yıl 6'şar aydan 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel