Son dakika: 2 bin lira için arkadaşını öldürdü, metruk binada saklanırken yakalandı - Haberler

FIRAT, MALATYA (DHA) - ADANA'da, sokak ortasında tabancayla vurulan Yalçın Fırat'ın (30), 2 bin lira borçlu olduğu öne sürülen yakın arkadaşı Umut Can Gültekin (24) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gültekin ile yanındaki Mehmet Aktaş (21) ve C.M. (20), mahalledeki metruk binada saklanırken yakalandı.

Olay, 11 Mayıs günü saat 07.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Yalçın Fırat, iddiaya göre, borçlu olduğu yakın arkadaşı Umut Can Gültekin ile buluştu. Fırat, parayı vermeyince Gültekin ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Gültekin, belinden çıkardığı tabancayla Fırat'ı göğsü ve bacağından yaraladı. Fırat, kanlar içinde yere yığılırken, Gültekin ile yanındaki Mehmet Aktaş ve C.M. olay yerinden kaçtı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Umut Can Gültekin, ifadesinde, Yalçın Fırat'tan 2 bin lira alacağı olduğunu, vermeyince kavga ettiklerini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gültekin ile Mehmet Aktaş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, C.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.