Son Dakika | 2 arkadaşını alacak tartışmasında öldürmüş (2)

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle arkadaşları Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez'i tabancayla vurarak öldürdüğü ve Feyyaz Bulut'u da kolundan yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan C.U., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Davut CAN/İZMİR,