Son Dakika | 2 arkadaşını alacak tartışmasında öldürmüş (2)
Son dakika haberi: CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDIİzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle arkadaşları Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez'i tabancayla vurarak öldürdüğü ve Feyyaz Bulut'u da kolundan yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan C.U., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle arkadaşları Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez'i tabancayla vurarak öldürdüğü ve Feyyaz Bulut'u da kolundan yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan C.U., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Davut CAN/İZMİR,
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel