Son Dakika | 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şengörür, mesajında Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlığının en büyük göstergesi olduğunu bildirdi.

Çanakkale Zaferi'nin dünya tarihinin seyrini değiştirdiğini ifade eden Şengörür, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur' diyerek Türk'ün gücünü ortaya koymuştur.

Şanlı ordumuzun zaferi ve Ulu Önder'in kıymetli sözü doğrultusunda bugün bizlere düşen görev bu yüksek ruhu ilelebet payidar kılmaktır. Çanakkale ruhunun heyecanını, azmini ve kararlığını her daim yaşatmak, bu mukaddes vatan topraklarını koruyup gelecek nesillere müreffeh bir ülke bırakmaktır."

KTSO Başkanı Ilık'ın mesajı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, Türk milletinin, geçmişte olduğu gibi bugün de bağımsızlık duygusu ile mücadele ettiğini bildirdi.

Türk milletinin tarihin şan ve şerefle dolu olduğunu ifade eden Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Bu büyük zafer, yüzyıllarca Türk ve dünya tarihinde unutulmayacak ve gelecek her nesile örnek olacaktır. Dünyaya karşı nasıl bir millet olduğunu kazandığı zaferlere gösteren Türk Milleti, adını tarihe yazdırmayı başarmıştır.

Çanakkale'de destanlaşan bağımsızlık, beraberlik duygusunu hiçbir zaman kaybetmeyen Türk Milleti geçmişte olduğu gibi bugün de karakterinde olan bağımsızlık duygusu ile mücadele etmekte, içte ve dışta yer alan mihraklara fırsat vermemektedir. Şanlı geçmişimizden kuvvet alan bizler, bize emanet edilen vatanımızı canımız pahasına koruyarak gelecek nesillere bırakacağız."

CHP Kırklareli Milletvekili Gündoğdu'nun mesajı

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündoğdu, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünün gurur ve coşkuyla kutlandığını bildirdi.

Türk milletinin dünya tarihinde unutulmaz bir iz bıraktığını belirten Gündoğdu, mesajında şunları kaydetti:

"Bu vatan topraklarının şahit olduğu en büyük kahramanlıkların yaşandığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde emperyalizme karşı kurtuluş mücadelesini başlattı. Çanakkale Zaferi, tarih boyunca bağımsızlık, hürriyet ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan çekinmeyen milletimizin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesidir. Tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği milli mücadelenin Türk ve Dünya tarihinin sayfalarına altın harflerle yazılmış bir destanıdır.

Çanakkale destanı dünyada tüm mazlum milletlere umut ışığı olmuş, ulusların bağımsızlık mücadelesinin önünü açmıştır. Bugün dünyanın birçok coğrafyasında yaşanan baskı, şiddet, terör ve savaşlar insanlığı tehdit etmeye devam etmektedir. 107 yıl önce Çanakkale'de yaşananlar dünyaya ve insanlığa örnek olmak zorundadır."