Son dakika... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

ÇANAKKALE (AA) - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Günaydın mesajında, şanlı tarihin ve dünya tarihinin dönüm noktalarından olan Çanakkale Zaferi'nin, bir daha dönmemek üzere cepheye koşan kahraman ecdadın, dünyada emsali olmayan müstesna bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin inancın, azmin, kararlılığın ve eşsiz kahramanlığın simgesi olduğunu aktaran Günaydın, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin kalbinin en müstesna yerinde taht kuran kahraman şehitlerimizin cesaretleri ve fedakarlıklarını asla unutmayacağımız gibi bundan sonra da bağımsızlığımız, vatanımız, bayrağımız ve ezanımız için vereceğimiz mücadelede, kutlu yürüyüşümüzde bizlere güç ve ilham kaynağı olacaktır. Şehitlerimizin bizlere bıraktığı emaneti sonsuza kadar koruyarak, bu emaneti her geçen gün aynı şuur ve inançla çok daha yükseklere taşımak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi'mizin 107. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için hayatını feda eden aziz şehitlerimizi ve vefat eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzur dolu bir hayat temenni ediyorum."