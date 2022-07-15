Son dakika... 15 Temmuz şehidi ikiz polislerin babası, gözyaşlarıyla oğullarını andı

ADANA'da kent protokolü, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis ve askerlerin mezarlarını ziyaret etti. Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na F-16'larla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un (26) babası Hacı Ali Oruç, "Allah o günleri bir daha yaşatmasın" dedi.

Adana Valisi Süleyman Elban ile kent protokolü, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na F-16'larla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un, Yüreğir ilçesine bağlı Alihocalı Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret etti. Burada aile yakınlarına başsağlığı dileyen Elban, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıp, dua etti. Şehitlerin babası Hacı Ali Oruç ile annesi Senem Oruç, oğullarının mezarında gözyaşı döktü.