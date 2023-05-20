Son bir haftada 1604 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Göç İdaresi Başkanlığı, düzensiz göçle mücadele kapsamında son bir haftada 1604, yılbaşından bu yana ise 37 bin 785 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı. Ayrıca, geri gönderme merkezlerinde 15 bin 749 düzensiz göçmen kalıyor ve terke davet kapsamında 1575 düzensiz göçmenin işlemleri devam ediyor.

Göç İdaresi Başkanlığı, son bir haftada 1604, yılbaşından bu yana ise 37 bin 785 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi.

Göç İdaresi Başkanlığı, düzensiz göçle mücadele kapsamında 12-18 Mayıs döneminde ülkeye girişi engellenen, yakalanan ve sınır dışı edilen düzensiz göçmen verilerini sosyal medya hesabından duyurdu.

Buna göre, söz konusu tarihler arasında yurt genelinde 310'u Afgan, 7'si Pakistanlı, 1417'si diğer uyruklardan 1734 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 275'i Afgan, 38'i Pakistanlı ve 1291'i diğer uyruklardan 1604 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

Yılbaşından bu yana 12 bin 310'u Afgan, 1764'ü Pakistanlı ve 23 bin 711'i diğer uyruklardan 37 bin 785 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Geri gönderme merkezlerinde 3 bin 691'i Afgan, 1709'u Pakistanlı ve 10 bin 349'u diğer uyruklardan olmak üzere 15 bin 749 düzensiz göçmen kalıyor.

Ayrıca, terke davet kapsamında 1575 düzensiz göçmenin işlemleri devam ediyor.