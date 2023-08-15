Afyonkarahisar'da son bir ayda meydana gelen servis kazalarında 8 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı. Kazaların ardından bir sürücü tutuklandı, bir diğeri ise gözaltına alındı.

Son bir ayda yaşanan servis kazalarında 8 kişi öldü 49 kişi yaralandı

Afyonkarahisar son bir ayda yaşanan servis kazaları ile gündemdeki yerini koruyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da son bir ayda meydana gelen katliam gibi servis kazalarında 8 kişi yaşamını yitirdi, 49 kişi de yaralandı. Kazalarda araçları kullanan sürücülerden biri tutuklanırken, bir diğeri ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kentte servis araçlarının karıştığı kazalar son 1 ayda artış gösterdi. Geçtiğimiz 22 Temmuz da Çay ilçesinde yaşanan trafik kazasında, Berat K. idaresindeki 03 M 5906 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki şarampole girip, ardından ağaçlara çarparak devrildi. Kazada çalıştıkları kiraz bahçesinden dönen tarım işçileri Salih Akkuş, Ünal Can Akkuş, Güllüzar Balamut, Menekşe Cingöz, Neriman Turguteli, Huriye Köker, Perihan Bayar ve Aysun Çetin yaşamını yitirirken, 13 kişide yaralandı. Olayın ardından sürücü Berat K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı

Emirdağ ilçesinde dün yaşanan kazada ise N.Ç. idaresindeki 03 HM 749 plakalı işçileri taşıyan midibüse kavşaktan geçtiği sırada M.B., yönetimindeki 54 AGU 626 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan iki araçta kontrolden çıkarak, yol ortasına devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ambulanslar ile yaralılardan 22'sini Emirdağ Devlet Hastanesine, 7'sini Afyonkarahisar Devlet Hastanesine, 4'ünü ise Eskişehir'deki hastanelere kaldırdı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü M.B., jandarma tarafından gözaltına alındı.