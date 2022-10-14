Son anketten dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan en yakın rakibine ciddi fark attı

Araştırma şirketi Areda Survey, son anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre AK Parti yüzde 38, CHP yüzde 25, HDP yüzde 10.5, İYİ Parti yüzde 10.2, MHP yüzde 10.1 oy oranına sahip oldu. Adaylık yarışında ise Recep Tayyip Erdoğan yüzde 48.6, Mansur Yavaş yüzde 19.4, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 16.9, Selahattin Demirtaş yüzde 9.3, Ekrem İmamoğlu yüzde 4.2 oy oranına ulaştı.

Türkiye'nin kilitlendiği 2023'te gerçekleşecek seçimlere aylar kaldı. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklanırken, 6'lı masanın çıkaracağı aday ise belirsizliğini koruyor. Bir yandan da anket şirketleri art arda araştırma sonuçlarını açıklamaya devam ediyor.Son olarak da Areda Survey son araştırmasında, katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye ve hangi Cumhurbaşkanı adayına oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

AK PARTİ'NİN OYU YÜZDE 38 SEVİYESİNDE

Sonuçlara göre AK Parti yüzde 38, CHP yüzde 25, HDP yüzde 10.5, İyi Parti yüzde 10.2, MHP yüzde 10.1, Yeniden Refah Partisi yüzde 1.5, Zafer Partisi yüzde 1.3, DEVA Partisi yüzde 1.2, Saadet Partisi yüzde 0.8, BBP yüzde 0.5, TİP yüzde 0.5, Memleket partisi yüzde 0.1, Demokrat Parti yüzde 0.1 ve Hüda Par ise yüzde 0.1 oy oranına ulaştı.

ERDOĞAN YÜZDE 48.6 OY ORANINA ULAŞTI

Olası Cumhurbaşkanlığı adaylıkları göz önüne alındığında ortaya çıkan sonuçlara göre; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 48.6, Mansur Yavaş yüzde 19.4, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 16.9, Selahattin Demirtaş yüzde 9.3, Ekrem İmamoğlu yüzde 4.2, Meral Akşener yüzde 0.7, Temel Karamollaoğlu yüzde 0.5, Abdullah Gül yüzde 0.2, Ali Babacan yüzde 0.1, Muharrem İnce ise yüzde 0.1 oy oranına ulaştı.