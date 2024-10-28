Üye Girişi
Haberler

Son 6 günde 176 terörist etkisiz hale getirildi

Son 6 günde 176 terörist etkisiz hale getirildi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının ardından Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 176 terörist etkisiz hale getirdi.

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye ( Tusaş ) yönelik terör saldırısının ardından Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 176 terörist etkisiz hale getirdi.

Ankara'da PKK'lı teröristler tarafından 23 Ekim'de TUSAŞ'ın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine düzenlenen terör saldırısından 5 kişi şehit olurken, 22 kişi yaralandı. Terör saldırısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK'lı teröristlere yönelik çok sayıda hava harekatı ve operasyon düzenlendi. Saldırının yaşandığı gün, Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenlendi. 47 terör hedefi vurulurken, 2'si üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirildi. 24 Ekim'de ise Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'daki 34 terör hedefine yönelik hava harekatları düzenlendi ve 30 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. 25 Ekim'de, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. 26 Ekim'de Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde 17 PKK/YPG'li terörist, 27 Ekim'de ise Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. 28 Ekim'de Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında ise 23 PKK'lı terörist ve Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde ise 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Böylece son 6 günde toplamda 176 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Havacılık Güvenlik Savunma Güncel Suriye TUSAŞ Terör Irak Uzay

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefinden kesinlikle kopmayacağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası terörle mücadelede net mesaj

 Neredeyse aynı! A Parti'nin logosu, Necmettin Erbakan'ın MSP'sini akıllara getirdi

A Parti'nin logosu, Erbakan'ın partisini akıllara getirdi

 İşte Yenidoğan çetesinin hesaba katmadığı o plan! Savcı, kritik hamlesiyle soruşturmanın kaderini belirlemiş

Savcı, kritik hamlesiyle soruşturmanın kaderini belirlemiş
Çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kargocu, kendine daha beterini yaptı

Çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kargocu, kendine daha beterini yaptı
Mertens yok mu? Mertens neden yok (Galatasaray- Beşiktaş) Galatasaray Tottenham maçı ne zaman? Bein Sports 1 CANLI izle! (GALATASARAY BEŞİKTAŞ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Galatasaray Beşiktaş maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Beşiktaş maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? ASKİ Ankara su kesintisi! 28-29 Ekim Çubuk, Keçiören, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 28 Ekim Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? KOSKİ Konya su kesintisi! 28-29 Ekim Karatay, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Esra Erol Avukat Hülya neden yok, Hülya Kuran ayrıldı mı, Umreye mi gitti, ne zaman dönecek? Ballon d'Or'u Rodri mi kazandı? Kızılay Haftası ne zaman? Vatan Caddesi kapalı mı 29 Ekim?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.