Samsun'da 3 yılda 6 bin 550 sahipsiz hayvan tedavi edildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nde 3 yılda 6 bin 550 sahipsiz hayvanın tedavi edildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'ndeki veteriner kliniği 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.

Klinikte, trafik kazaları, üst solunum yolu enfeksiyonları ve viral enfeksiyon tedavisi ile iç-dış parazit uygulamaları yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, merkezde 2019 yılının Mayıs ayından bu yana 6 bin 550 sahipsiz hayvanın tedavi edildiğini, 12 bin 769 hayvanın da kısırlaştırıldığını belirtti.

1547 kedi ve köpek sahiplendirildi

Belediyenin, "Satın alma sahiplen" sloganıyla yürüttüğü proje kapsamında 1547 kedi ve köpeğin de sahiplendirildiğine işaret eden Demir, "Türkiye'nin en modern ve en kapsamlı hayvan bakım merkezine sahibiz. Böylesine donanımlı bir ortamda sahipsiz, yaralı, hasta, engelli ya da bakıma muhtaç can dostlarımızı hem tedavi ediyoruz hem de koruma altına alıyoruz." ifadesini kullandı.

Demir, sahipsiz hayvanların yaşam kalitesini ve konforunu artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Yaptığımız tüm çalışmalarla sokak hayvanlarımızın hem yaşam haklarını koruyor hem de hayat standartlarını yükseltiyoruz. Sokaklarda sahipsiz hayvanlar kalmasın ve hayvanlar ömürlerinin sonuna kadar doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürsünler istiyoruz." açıklamasında bulundu.