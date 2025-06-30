Son 3 Günde 263 Orman Yangını: 259'u Kontrol Altında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, son 3 günde ülke genelinde meydana gelen 263 orman yangınından 259'unun kontrol altına alındığını ve devam eden 4 yangına müdahale çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Yangınlara karada ve havada azami gayretle müdahale ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ülke genelinde son 3 günde toplam 263 orman yangını çıktığını, bu yangınların 259'unun etkili müdahale neticesinde kontrol altına alındığını, devam eden 4 orman yangınına müdahale çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yurt genelindeki orman yangınlarına ilişkin açıklama yapıldı.

"Ülkemiz genelinde son 3 günde (cuma, cumartesi ve pazar) toplam 263 yangın meydana gelmiştir. Bu yangınların 259'u etkili müdahale neticesinde kontrol altına alınmış, halihazırda devam eden 4 orman yangınına ise müdahale çalışmaları aralıksız olarak sürmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müdahalesine devam edilen yangınlar, İzmir-Menderes-Kuyucak, İzmir-Seferihisar-Doğanbey, Manisa-Akhisar-Doğankaya, Hatay-Antakya-Üçgedik. İzmir'deki yangınlara halihazırda toplam 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz ve 1000'den fazla personelle müdahale edilmektedir. Yangınlara karşı kara ve hava unsurlarımız azami gayretle görev yapmakta olup riskli bölgelerde ekip ve ekipman takviyeleri gerçekleştirilmiştir. Gelişmeler anlık olarak takip edilmekte ve gerekli koordinasyon, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır."

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel
Plastik fabrikasında feci olay! İşçinin bacakları koptu

Plastik fabrikasında feci olay! Bacakları koptu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Cesur sahneler sosyal medyada gündem oldu, Hande Erçel sessizliğini bozdu

Kriz yaratan cesur sahneler sonrası ilk kez konuştu
Anlaşma tamam! Yunus Akgün 4 yıllık imzayı atıyor

Anlaşma tamam! Yunus Akgün 4 yıllık imzayı atıyor
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ameliyat oldu

Dursun Özbek bıçak altına yattı
TÜBİTAK tersine beyin göçü için harekete geçti! 186 bin TL maaş verecekler

Türkiye'ye geri dönene 200 bin lira maaş verecekler
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü! Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
Meghan'ın 'ev yapımı' reçeli fabrikasyon çıktı

Ünlü isim "el yapımı" demişti, meğer herkesi kandırmış!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.