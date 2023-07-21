Son 10 günde 40 ilde 203 orman yangını çıktı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 10 günde 40 ilde 203 orman yangını çıktığını duyurdu. Bakan Yumaklı, orman yangınlarının sadece ağaçları değil, tüm ekosistemi yok ettiğini belirterek, yeşil vatanın korunması çağrısında bulundu. Ayrıca, orman yangını suç ve cezalarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 10 günde 40 ilde 203 orman yangını çıktığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Son 10 günde 40 ilimizde 203 orman yangını meydana geldi. Her orman yangınında sadece ağaçlar yanmıyor, tüm ekosistem de yok oluyor. Bu suça sebep olmayalım, yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım. Orman yangınına sebep olanlar için önemli yaptırımlar olduğunu unutmayalım" dedi.