Erciyes'te pistler, karnelerini alan öğrencilerle doldu

Kayseri'de eğitim öğretim yılının sona ermesiyle karnelerini alan çocuklar, sömestir tatilinin ilk gününde Erciyes Kayak Merkezi'nde aileleriyle birlikte kayak yaparak keyifli anlar yaşadı. Merkez, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekti.

KAYSERİ'de 2025-2026 eğitim öğretim yarı yılının sona ermesi ile karnelerini alan çocuklar, sömestir tatilinin ilk gününde Erciyes Kayak Merkezi'nde aileleri ile vakit geçirip, kaydı.

Erciyes Kayak Merkezi, yerli ve yabancı birçok turisti ağırlıyor. Sömestir tatiline giren çocuklar da aileleri ile birlikte Erciyes Kayak Merkezi'ne geldi. Erciyes'te hem sömestir hem hafta sonu yoğunluğu yaşanırken, çocuklar aileleri ile vakit geçirdi. Zaman zaman kar yağışı ve sisin olduğu merkezde öğrenciler kayak yaptı, karın tadını çıkardı.

'BUGÜN AŞIRI BİR KALABALIK VAR'

Ordu'dan ailesiyle birlikte gelen Zafer Fidan, "Tatilden dolayı ailecek kayak yapmaya geldik. Bugün aşırı bir kalabalık var. Bekleniyordu böyle bir kalabalık ama çok fazla. Belki bu pistte yığılma vardır. Diğer pistlere doğru kaçmayı planlıyoruz. Erciyes, bence Türkiye'nin en iyi kayak yapılabilecek dağı olarak biliyorum" diye konuştu. Ahmet Eren Kılıç (9) ise "Notlarım çok güzel. Babam, kardeşim ve ben geldik. Kayak yapıyoruz. Eğlenceli geçiyor. Herkese tavsiye ederim. Daha çok sucuk yemek için geliyorum" dedi.

'ÇOK GÜZEL EĞLENDİK'

Arkadaş grubuyla birlikte gelen İbrahim Koyuncu da (11), "Karnem çok iyiydi. Zayıfım yoktu. Biz arkadaşlarımızla beraber hafızlık kursundan geliyoruz. Burada çok güzel eğlendik, kaydık. Şimdi de yemek yedikten sonra teleferiğe bineceğiz. Karne hediyesi olarak buraya getirdiler" diye konuştu. İstanbul'dan babaannesi ile Buray Baykal, "İstanbul'dan geliyorum. Orada hiç kar yoktu. 'Buraya tatil yapmaya gelelim' dedik. Karne hediyesi olarak beni Kayseri'ye getirdiler. Develi'yi gezdik. Bence gayet iyiydi. Şimdi eğitim alıyorum. En sonda pistte kayak yapmaya gideceğiz" dedi.

