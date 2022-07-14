Somaspor'dan sağ beke takviye
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TFF 2'inci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Somaspor, Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) transfer gerçekleştirdi.
TFF 2'inci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Somaspor, Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) transfer gerçekleştirdi. Somaspor, Aydınyıldızspor'dan sağ bek oyuncusu Murat Şevik ile anlaşmaya vardı. Geçen sezon BAL'da Aydınyıldızspor formasını 18 maçta terleten 20 yaşındaki oyuncu 3 gol attı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel