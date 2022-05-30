Somalili barış aktivisti Shirwa yaşamını yitirdi - Haberler

Somalili barış aktivisti Abdullahi Muhammed Shirwa, 72 yaşında hayatını kaybetti.

Shirwa'nın ölümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Başbakan Muhammed Hüseyin Roble taziye mesajı yayımlayarak, Shirwa'nın hayatını kaybetmesini Afrika için "büyük bir kayıp" olarak nitelendirdi.

Roble açıklamasında, Shirwa'nın ailesi ve tüm Somalililer için sabır dilediğini belirterek, Abdullahi Muhammed Shirwa'nın ülkedeki barışın sağlanmasında önemli bir kişi olduğunun altını çizdi.

Kuraklık ve iç çatışmaların halk üzerindeki etkisine karşı mücadele eden Shirwa, 2017'de 300 kişinin öldüğü bombalı saldırı sonrası 4,4 milyon dolarlık yardım toplanmasına liderlik etmişti.

Shirwa, ülkedeki yetimlere de destek olmuştu.