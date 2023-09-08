Somalili anne hayatta tutmak istediği çocuklarıyla evini terk ederek 13 gün boyunca kampa yürüdü

Somali'de kuraklık nedeniyle evini terk eden anne Mamo Shariifo, su ve yiyecek bulabilmek için 5 çocuğuyla 13 gün boyunca kampa yürümek zorunda kaldı.

Somali'de kuraklık nedeniyle evini terk eden anne Mamo Shariifo, su ve yiyecek bulabilmek için 5 çocuğuyla 13 gün boyunca kampa yürümek zorunda kaldı.

Ülkede kuraklık sebebiyle çiftçilik ve hayvancılığı bırakan ve her şeyini kaybeden aileler, kendilerini misafir eden derme çatma kamplara ulaşmak amacıyla günlerce süren uzun yolculuğa çıkıyor.

Aşağı Şabel ilinde yaşayan ve kuraklık yüzünden çiftliğini ve tüm mahsulünü kaybeden 50 yaşındaki Shariifo ve ailesi, kırsal bölgelerden şehirdeki kamplara kaçan yüz binlerce kişiden sadece birkaçı.

Başkent Mogadişu'nun dışındaki Tareedisho Kampı'nda sona eren zorlu yolculuğunu AA muhabirine anlatan Shariifo, yolculuğa başlarken yanlarında hiçbir şeyin olmadığını söyledi.

Anne Shariifo, yol boyunca karşılarına çıkan evlerden kendilerine el uzatıldığını belirterek "Yolda bazı aileler birer bardak çay veriyor, bazıları çorba, bazıları da gece yemeklerinden kalanları. Çocuklarım aç olduğu için evlerin kalan yemeklerini yiyorduk." dedi.

Kampa ulaşabilmek için 5 çocuğuyla 13 gün boyunca yürümek zorunda kaldıklarını ifade eden Shariifo, parası olan ailelerin yiyecek yardımları sayesinde çocuklarını bölgeye ulaştırmayı başardıklarını dile getirdi.

Çocukları kampta çalışıyor

Hayatlarını sürdürmek için küçük çocuklarının yiyecek karşılığında kampta çalıştıklarını anlatan Shariifo, "Hayatımız hala zor, burada sabahları üç tane ekmek veriyorlar, başka bir şey yok. Sabah bulaşık yıkamaya giden 9 yaşındaki kızım Nasra para almıyor ama ona yemek veriyorlar. Eğer ona yiyecek veriyorlarsa burada aç oturmasın daha iyi." diye konuştu.

8 yaşındaki oğlunun da boyacı olduğunu söyleyen anne, bazen malzemelerinin daha büyük çocuklar tarafından zorla alındığını belirtti.

Kampta 10 bine yakın aile var, su yok

Tareedisho Kampı'nın yetkililerinden Nadiifo Hussein Mohamed, halihazırda tüm kampın çevresinde 9 bin 770 aileyi misafir ettikleri bilgisini paylaştı.

Mohamed, "Bu insanlar yokluk içindeler, biz Allah rızası için koşuşturuyoruz. İçme suyu, yiyecekleri, kıyafetleri, ilaçları ve hastaneleri yok." ifadelerini kullandı.

Kamplarda su bulunmadığını belirten Mohamed, gücü olanların parayla su satın aldıklarını söyledi.

Kampa çeşmeden su taşıyan Maryan adlı küçük kız ise su getirmenin zorluğunu anlatarak "20 litrelik bidonları sırtımda taşıyorum, günde 7 defa getiriyorum. Her bidona verecek 1000 Somali şilini olmadığında yakınlardaki mahallelerden alıyorum." dedi.

Afrika Boynuzu'nda son 40 yılın en kötü kuraklığı yaşanırken özellikle Kenya, Etiyopya ve Somali, bu durumdan etkilendi.

Kuraklığın etkisiyle Somali'de 1,2 milyon kişi ülke içinde yerinden edilirken Etiyopya'da bu sayı 512 bin olarak kayıtlara geçti.