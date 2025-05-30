Somaliland, Kenya'da Temsilcilik Ofisi Açtı

Somaliland, Kenya'da Temsilcilik Ofisi Açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Somaliland, Kenya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi onayını almamasına rağmen Nairobi'de bir temsilcilik ofisi açtı. Açılış törenine Somaliland Başkanı ve bazı yerel yöneticiler katıldı, ancak Kenya hükümeti temsilcilik ofisini resmi olarak tanımadığını bildirdi.

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, Kenya Dışişleri Bakanlığı resmi onay vermemesine rağmen başkent Nairobi'de "temsilcilik ofisi" açtı.

Temsilcilik Ofisi binasının açılış töreni, Somaliland Başkanı Abdirahman Mohamed Abdillahi, Kenya'daki bazı yerel yöneticiler ve davetliler katıldı.

Kenya Dışişleri Bakanlığının gerekli izinler alınmaması nedeniyle onay vermemesine rağmen Somaliland yönetimi, Nairobi'de temsilcilik ofisi açtı.

Açılışa, Somaliland'in Kenya Temsilcisi ve Misyon Şefi Mohamed Barawani ev sahipliği yaptı.

Kenya hükümeti 'temsilcilik ofisini' resmi olarak tanımadı

Kenya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise açılışın resmi olarak onaylanmadığı ve Somaliland tarafından açılan temsilcilik ofisinin diplomatik misyon olarak tanınmadığı yinelendi.

Kenya'nın, Somali'nin toprak bütünlüğünü ve merkezi hükümetini tanımaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Kenya Cumhuriyeti, Somali Federal Cumhuriyeti'ni egemen bir devlet olarak tanıdığını ve Somali toprakları üzerindeki meşru otoritenin Mogadişu hükümeti olduğunu açıkça ve saygıyla teyit eder." ifadesi kullanıldı.

Aynı zamanda Kenya, Jubaland ve Somaliland gibi yarı özerk bölgelerle ilişkilerini sürdüreceğini ancak bu temasların Somali Federal Hükümeti ile istişare halinde yürütüleceğini duyurdu.

Kenya Dışişleri Bakanlığından 26 Mayıs'ta yayımlanan resmi açıklamada, açılışın gerekli izinler alınmadan planlandığı belirtilerek iptal edilmesi talimatı verilmişti.

Somali'den 1991 yılında tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Somaliland, uluslararası toplum tarafından tanınmıyor.

Kaynak: AA / Kimani Swaleh Haruna - Güncel
Rusya-Ukrayna barış masası yeniden İstanbul'da kuruluyor! Rusya tarih verdi

Dünyanın gözünün çevrildiği barış masası İstanbul'da kuruluyor
İstanbul'da dev operasyon: 4,5 milyar TL'lik sahte döviz ele geçirildi

Jandarmanın el attığı her bavuldan balya balya para çıktı
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha

Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
Rekabet Kurulu'ndan Arzum'a satış fiyatları için dev para cezası

Ünlü ev aletleri firmasına rekor ceza
Erdoğan'ın Galatasaray'ı kabul ettiği toplantıdaki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı

Dünkü görüşmedeki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı

Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı
Ali Habeşoğlu'nun Galatasaray'a transferi yalanlandı

Galatasaray'a transferi yalanlandı
Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen aileye kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 3 yaralı

Cezaevi ziyaretinden dönen aileye kanlı pusu! Kurşun yağdırdılar
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Metruk binada 3 insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Metruk binadaki poşetleri açan hurdacılar hemen telefona sarıldı
Nurgül Yeşilçay'dan çok konuşulacak Cannes yorumu

Nurgül Yeşilçay'dan bomba Cannes yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.