Somaliland, Kenya'da Temsilcilik Ofisi Açtı

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, Kenya Dışişleri Bakanlığı resmi onay vermemesine rağmen başkent Nairobi'de "temsilcilik ofisi" açtı.

Temsilcilik Ofisi binasının açılış töreni, Somaliland Başkanı Abdirahman Mohamed Abdillahi, Kenya'daki bazı yerel yöneticiler ve davetliler katıldı.

Kenya Dışişleri Bakanlığının gerekli izinler alınmaması nedeniyle onay vermemesine rağmen Somaliland yönetimi, Nairobi'de temsilcilik ofisi açtı.

Açılışa, Somaliland'in Kenya Temsilcisi ve Misyon Şefi Mohamed Barawani ev sahipliği yaptı.

Kenya hükümeti 'temsilcilik ofisini' resmi olarak tanımadı

Kenya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise açılışın resmi olarak onaylanmadığı ve Somaliland tarafından açılan temsilcilik ofisinin diplomatik misyon olarak tanınmadığı yinelendi.

Kenya'nın, Somali'nin toprak bütünlüğünü ve merkezi hükümetini tanımaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Kenya Cumhuriyeti, Somali Federal Cumhuriyeti'ni egemen bir devlet olarak tanıdığını ve Somali toprakları üzerindeki meşru otoritenin Mogadişu hükümeti olduğunu açıkça ve saygıyla teyit eder." ifadesi kullanıldı.

Aynı zamanda Kenya, Jubaland ve Somaliland gibi yarı özerk bölgelerle ilişkilerini sürdüreceğini ancak bu temasların Somali Federal Hükümeti ile istişare halinde yürütüleceğini duyurdu.

Kenya Dışişleri Bakanlığından 26 Mayıs'ta yayımlanan resmi açıklamada, açılışın gerekli izinler alınmadan planlandığı belirtilerek iptal edilmesi talimatı verilmişti.

Somali'den 1991 yılında tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Somaliland, uluslararası toplum tarafından tanınmıyor.