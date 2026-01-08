Haberler

İsrail'in Somaliland bölgesinde askeri üs kurma seçeneğinin masada olduğu bildirildi

Somaliland Dışişleri Müdürü Deka Kasım, İsrail'in bölgelerinde askeri üs kurma seçeneğinin masada olduğunu ve bu kararın karşılıklı büyükelçiliklerin açılmasının ardından yapılacak anlaşmalara bağlı olduğunu belirtti.

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland Bölgesi Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Siyasi İşler Dairesi Müdürü Deka Kasım, İsrail'in bölgelerinde askeri üs kurma seçeneğinin "masada olduğunu" söyledi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan Kasım, Tel Aviv yönetiminin Somaliland'ı tanımasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Önceki açıklamanın aksine İsrail'in Somaliland'da askeri üs kurma seçeneğinin "masada olduğu" ve değerlendirildiğini belirten Kasım, bu adıma ilişkin kararın karşılıklı büyükelçilikler açılmasının ardından taraflar arasında yapılacak anlaşmanın içeriğine bağlı olduğunu ifade etti.

Kasım, İsrail ile yapılacak güvenlik işbirliğinin "terörle mücadeleyi ve denizcilik alanını" da kapsayacağını kaydetti.

İsrail, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland bölgesini tanıdığını duyurmuştu.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Tel Aviv'in bu kararın ardından yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri Somaliland bölgesine sürgün edeceği ve Somaliland'da askeri üs kuracağını söylemişti.

Somaliland Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla Mahmud'un açıklamalarını reddederek İsrail'in bölgede askeri üs kurmayacağını savunmuştu.

