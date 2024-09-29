AFAD'dan Somali'ye 3 Bin Ton İnsani Yardım Gönderildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca ( Afad ) açlıkla mücadele eden Somali halkına ulaştırılması için hazırlanan 3 bin ton insani yardım malzemesini taşıyan "İyilik Gemisi", Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlandı.

Afad koordinasyonunda Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle temin edilen yaklaşık 3 bin tonluk yardım, rıhtımdaki "GHADA" adlı gemiye yüklendi.

Afad Başkanı Okay Memiş, limanda düzenlenen uğurlama töreninde, 2016'dan beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde insani yardım malzemelerini çeşitli ülkelere ulaştırmayı sürdüklerini söyledi.

Somali'ye 60 bin tonun üzerinde yardım malzemesi gönderildi

Türkiye'nin şefkat elinin dünyanın dört bir yanına uzandığını vurgulayan Memiş, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar 60 bin tonun üzerinde insanı yardım malzemesini Somali'ye ulaştırmış bulunmaktayız. Nasıl 6 Şubat'ta 'asrın felaketi' olarak meydana gelen en büyük depremden sonra dünyanın en büyük Afet Sonrası İyileştirme Operasyonu'nu yapıyorsak, kendi vatandaşımızın 7 gün 24 saat nasıl yanındaysak, aynı şekilde gönül coğrafyamızda bizden yardım isteyen, medet uman, çaresizlik içerinde bulunan bütün kardeşlerimize de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde destek olmaya gayret ediyoruz."

Memiş, insani yardım operasyonlarında sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin büyük desteğinin olduğuna dikkati çekti.

Gazze'ye de yaklaşık 80 bin ton yardım malzemesi gönderildiğini anlatan Memiş, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Bölgede ihtiyaç duyulan 130 bin gıda kolisi ve muhtelif gıda malzemeleri ile hijyen, giyim ve barınma malzemelerinin bulunduğu gemi, konuşmaların ardından dualar eşliğinde Mogadişu Limanı'na uğurlandı.

Törene, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, AFAD İl Müdürü Cenk Yıldız, askeri ve mülki erkan ile çalışmaya destek veren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.