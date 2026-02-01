Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığınca Somali'de 167 öğrenciye sağlık taraması yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı tarafından Mama Ugaaso Yetimhanesi'nde kalan 167 öğrenciye sağlık taraması yapıldığını açıkladı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığımız tarafından sivil asker işbirliği faaliyetleri kapsamında, Mama Ugaaso Yetimhanesi'nde kalan 167 öğrenciye sağlık taraması yapıldı." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, konuya ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel