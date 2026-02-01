Haberler

Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığınca Somali'de 167 öğrenciye sağlık taraması yapıldı

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı tarafından Mama Ugaaso Yetimhanesi'nde kalan 167 öğrenciye sağlık taraması yapıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığınca 167 öğrenciye sağlık taraması yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığımız tarafından sivil asker işbirliği faaliyetleri kapsamında, Mama Ugaaso Yetimhanesi'nde kalan 167 öğrenciye sağlık taraması yapıldı." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, konuya ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
