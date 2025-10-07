Somali, Türk firmasınca işletilen en büyük havalimanıyla dünyaya açılıyor

Türk şirket Favori LLC tarafından yenilenerek işletilen ve Somali'nin en büyük havalimanı olan başkent Mogadişu'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı, ülkenin dünyaya açılan kapısı konumunda.

Aden Adde Uluslararası Havalimanı'nı yenileyen ve işleten Favori LLC Şirketi Genel Müdür Vekili Hakan Aydın, Somali'deki faaliyetleri hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede 2013 yılından bu yana hizmet verdiklerini dile getirdi.

Mogadişu'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı'nın Favori tarafından yenilenerek işletildiğini kaydeden Aydın, Somali'nin en büyük havalimanının, ülkenin dünyaya açılan kapısı konumunda olduğuna işaret etti.

Hakan Aydın, uluslararası havacılığı geliştirmek, bu ülkeye katkı sunmak, standart bazdaki havacılık prosedürlerini öğretmek ve geliştirmek, katma değer sunmak için Somali'de olduklarını söyledi.

Aydın, Favori olarak havalimanının inşaatları ile alakalı bütün gereksinimleri şirketin kendi bünyesindeki beton ve asfalt santrallarıyla yürüttüklerini belirtti.

Güvenlik gerekçesiyle betonun dışarıdan getirilmesinin mümkün olmadığını kaydeden Aydın, "Kendi içimizdeki bu santrallerimizle bunları (beton vb.) burada en aktif şekilde kullanarak havalimanını şu anki duruma getirdik ve halen de herhangi bir ihtiyaç halinde bu şirketler vasıtasıyla inşaatlara devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni terminal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

Aydın, yeni terminalin 2015 yılında faaliyete geçtiğini ifade ederek, daha önce 2013 yılında eski terminal bünyesinde çalıştıklarını ve 2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yeni terminalin açılışını yaptıklarını anlattı.

Ülkedeki kara yollarının emniyetli olmamasının, havalimanının önemini artırdığına işaret eden Aydın, "Deniz yollarının, hava yollarının ve kargo şirketlerinin son yıllarda buraya gösterdiği ilgiyle ticaret hacminde bir artış görünüyor." dedi.

Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buraya Etiyopya, Mısır, Katar, Cibuti ve Uganda'nın hava yolları geliyor. Kenya Hava Yolları da gelmek için çalışıyor. (Kenya) Şu anda kargosuyla devam ediyor. Çok kısa bir zaman içerisinde Tanzanya Hava Yolları'nı bekliyoruz. Suudi Arabistan'ın da buraya gelmeyle ilgili çalışmaları var. Avrupa veya ABD'den doğrudan geliş yok. Addis Ababa bağlantılı uçuşlar gerçekleşiyor ve Türk Hava Yolları'nın İstanbul aktarmalı uçuşlarını alıyoruz. Ayrıca özel uçaklar ve kargo uçakları geliyor."

"Büyük kargo binasını yaptık"

İlk geldiklerinde kargo faaliyetlerinin çok küçük bir ölçekte yapıldığını ifade eden Aydın, daha sonra burada yapımına başladıkları ve bitirdikleri büyük bir kargo binasıyla hizmet verdiklerini aktardı.

Aydın, marketlerdeki birçok ürünün Türk malı olduğunu, kendi teknik ve yapısal malzemelerinin çoğunu Türkiye'den aldıklarını, şirketlerin ihtiyaçlarını ve birçok malzemeyi konteynerler ve gemiler vasıtasıyla getirdiklerini söyledi.

"Türkiye'nin buraya büyük ölçüde bir katkısı var. Biz kardeşlik için buradayız. Somali zor şartlardan geçti. En son 20 yıllık bir iç savaşının içerisindeydi. Büyüklerimiz bunu bir insani görev olarak da değerlendiriyor." diyen Aydın, Türkiye'nin, eğitim başta olmak üzere birçok alanda maddi ve manevi desteğinin olduğunu, elçiliğin ve diğer kurumların bu konuda büyük çalışmaları olduğunu dile getirdi.

Aydın, "Türk" denilince Somalililerde güven duygusu oluştuğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye deyince her birinin bir sempatisi olduğunu Somalililer size hissettiriyor. Çünkü herkes takip ediyor, kimin ne yaptığını, ne yapmadığını onlar çok daha iyi biliyor. Askeri yönden de burada ilgili kurumlarımız gerekli desteği veriyor."???????

İlk geldikleri yıllardaki yapıyla şu andakini yan yana koymanın mümkün olmadığına dikkati çeken Aydın, ülkede büyük gelişmeler olduğunu dile getirdi.

Aydın, "Bizim şu anda 435 personelimiz var. Bunların 395'i Somalili ve çoğu Türkçe biliyor. Bunlar hep bizlerin katkısıyla oldu. Gidip gelmeleri, eğitim durumları ve bizleri tercih etmeleri hep bu sevgiden dolayı oluyor." diye konuştu.

Somali'de ciddi imkanlar olduğunu vurgulayan Aydın, bunların değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Aydın, iş insanlarına seslenerek, "Kurumlarımızla irtibata geçsinler. Ben müteşebbislere buraya gelmelerini öneririm. Çünkü bizler de geldik, diğer firmalarımız da burada. Neden daha başkaları başka başka alanlarda burada olmasın? Burada inşaat ve enerji konusunda yatırımlar yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Yurt dışından gelenlerin Somali'ye yakışır bir otelde kalmaları gerektiği ihtiyacına binaen havalimanı bünyesinde bir de otel yaptıklarını belirten Aydın, "Şu anda 118 odayla havalimanı içerisinde hizmet verdiğimiz, bence Mogadişu'daki bir numaralı otele sahibiz. Bu da hem Türkiye'yi, hem Türkleri, hem de bizleri memnun ediyor." diye konuştu.