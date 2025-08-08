Somali Silahlı Kuvvetleri, Bariire Kasabasını Kontrol Altına Aldı

Güncelleme:
Somali Ulusal Silahlı Kuvvetleri, bir haftalık operasyonda Eş-Şebab militanlarına karşı başarılı olarak Aşağı Şabelle bölgesindeki Bariire kasabasını ele geçirdi, 100'den fazla militan öldürüldü.

PORT Somali Ulusal Silahlı Kuvvetlerin (SNAF), bir haftalık askeri operasyonun ardından ülkenin güneyindeki Aşağı Şabelle bölgesinde bulunan stratejik Bariire kasabasını tamamen kontrol altına aldığı bildirildi.

Somali Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, SNAF'in, Uganda Halk Savunma Kuvvetleri (UPDF) işbirliği ve Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonunun (AUSSOM) koordinasyonunda stratejik Bariire kasabasında tam hakimiyet kurduğu belirtildi.

Operasyon sırasında terör örgütü Eş-Şebab'ın 100'den fazla militanının öldürüldüğü, çok sayıda militanın ise canlı olarak ele geçirildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, önemli miktarda silah ve askeri mühimmatın ele geçirildiği ve kasabada temizleme operasyonu yürütüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, Savunma Bakanlığının, AUSSOM'un ve uluslararası ortakların desteğini takdir ettiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
