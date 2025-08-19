Somali Özel Ordusu, Eş-Şebab Üyelerine Operasyon Düzenledi
Somali'nin özel eğitimli 'Danab' ordusu, Aşağı Şebelle bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla Eş-Şebab terör örgütünün 100'den fazla üyesini etkisiz hale getirdi. Operasyon sırasında teröristlerin tünelleri ve saklanma alanları imha edildi.
Somali özel ordusu, Aşağı Şebelle bölgesinde düzenlediği operasyonda terör örgütü Eş-Şebab'ın 100'den fazla üyesini etkisiz hale getirdi.
Yerel basına yansıyan haberlere göre, Somali'nin "Danab" olarak bilinen özel eğitilmiş ordusu, Aşağı Şebelle bölgesinin Awdheegle ilçesinde planlı bir operasyon gerçekleştirdi.
Operasyon sırasında Eş-Şebab militanlarının kullandığı tüneller ve saklanma yerleri imha edilirken, 100'den fazla örgüt üyesi öldürüldü.
Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel