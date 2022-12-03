Somali ordusunun operasyonunda 6 terörist öldürüldü Güncel Haberler Somali ordusunun terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonunda 6 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi. Somali ordusunun terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonunda 6 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Abdullahi Ali Anod, bu sabah Hiran ve Orta Shabelle bölgesindeki Gulane, Harka Dheere, Mabah ve Daru Salaam bölgelerinin kontrolünün ele geçirildiği operasyonda 6 örgüt mensubunun öldürüldüğünü belirtti. Anod, "Ordu, şu anda Orta Shabelle'de Eş-Şebab'ın bulunduğu tek bölge olan Aden Yabal bölgesine doğru ilerliyor." ifadesini kullandı. Aden Yabal'da örgütün ana karargahı bulunuyor. Anod ayrıca, ülkenin tamamından temizleninceye kadar Eş-Şebab'a yönelik operasyonların devam edeceğini söyledi. Eş-Şebab'a yönelik operasyonun başlamasından bu yana Somali güçleri birçok bölgede kontrolü sağladı. Kaynak: AA / Güncel Somali Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Somali ordusunun operasyonunda 6 terörist öldürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.