Somali ordusu son bir haftada en az 373 Eş-Şebab üyesini etkisiz hale getirdi

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a karşı ülke genelinde yapılan askeri operasyonlarda, son bir hafta en az 373 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a karşı ülke genelinde yapılan askeri operasyonlarda, son bir hafta en az 373 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Somali Enformasyon Bakanı Daud Aweys Jama, basına yaptığı açıklamada, son bir haftada düzenlenen operasyonlarda öldürülen örgüt üyesi sayısının 323 olduğunu söyledi.

Galmudug, Hirşabele, Güney Batı ve Jubaland eyaletlerinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda yeni bölgenin ele geçirildiğini açıklayan Bakan Jama, "Son 7 günde yapılan operasyonlarda öldürülen Haricilerin toplam sayısı 323'e ulaşıyor. Bu, hükümet güçlerinin halkın yardımıyla Haricilere karşı mücadelede büyük ilerleme kaydettiğini gösteriyor." dedi.

Jama ayrıca, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un Eş-Şebab'a yönelik operasyonların ikinci aşamasına derhal başlanması emri sonrası, askerlerin Güney Batı ve Jubaland'e yöneldiğini aktardı.

Tuğgeneral Mohamed Tahliil Bihi de öğle saatlerinde Mudug bölgesinin Miroon kasabasında yapılan operasyonda en az 50 örgüt üyesinin öldürüldüğünü ve bölgenin ele geçirildiğini duyurdu.

Somali ordusu, Eş-Şebab'a karşı yaklaşık 5 aydır yürüttüğü operasyonlarda önemli yol katederek onlarca kent, kasaba ve köyde yeniden kontrolü sağladı.