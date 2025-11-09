Somali Ordusu, Eş-Şebab'ın 3 Elebaşısını Etkisiz Hale Getirdi

Somali Ulusal Ordusu (SNA), ülkenin güneybatısındaki Bakool ve Bay bölgelerinde düzenlediği operasyonlarda terör örgütü Eş-Şebab'ın 3 elebaşını etkisiz hale getirdi.

Somali Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakool bölgesine bağlı Abal köyünde gerçekleştirilen operasyonda örgütün elebaşlarından Muhammed Cabdi Muhammed Nuur'un (Goofaow) öldürüldüğü bildirildi.

Goofaow'un, bölgede sivillere yönelik terör saldırılarının planlayıcısı ve örgütün Abal'daki üssünden sorumlu olduğu belirtildi.

Açıklamada, operasyon sırasında güvenlik güçlerinin örgüte ait çeşitli silahlar ve saldırı planlarının yer aldığı belgeleri ele geçirdiği aktarıldı.

Bay bölgesinde düzenlenen operasyonda ise örgütün iki elebaşı Yaxye (Abuu Khaalid) ve Şerif'in (Amir) öldürüldüğü vurgulandı.

Bakanlık ayrıca, Eş-Şebab ve işbirlikçileri için Somali'de hiçbir güvenli alanı kalmadığını vurgulayarak, terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılması için operasyonların yoğunlaştırılacağını kaydetti.

Eş-Şebab, 2006'da Somali'de ortaya çıkan ve El-Kaide'ye bağlılık bildiren silahlı terör örgütü olarak biliniyor. Örgüt, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali ordusu, Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (NISA) ve uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.

Son aylarda Şabelle Dhexe, Hiraan ve Galmudug bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda yüzlerce örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.