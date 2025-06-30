Somali Ordusu, Eş-Şebab'a Yönelik Operasyonda 19 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

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Somali Ulusal Ordusu, Jubaland bölgesel yönetimi ile birlikte Eş-Şebab terör örgütüne karşı düzenlediği operasyonda 19 teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonda bölge kontrol altına alındı ve toplamda 50'den fazla Eş-Şebab mensubu etkisiz hale getirildi. İki asker yaşamını yitirirken, beş asker de yaralandı.

Somali Ulusal Ordusunun DANAB birlikleri ile Jubaland bölgesel yönetimine bağlı Daraviş birlikleri, uluslararası ortakların desteğiyle düzenledikleri operasyonda terör örgütü Eş-Şebab'a mensup 19 kişiyi etkisiz hale getirdi.

Somali Savunma Bakanlığının basın açıklamasına göre, Aşağı Cuba bölgesindeki Buulo Xaaji'nin yaklaşık 13 kilometre batısında bulunan Baqooqaha bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendi.

Açıklamaya göre, güvenlik güçleri operasyonun ardından bölgenin kontrolünü ele geçirdi. Operasyonda terör örgütü Eş-Şebab'a mensup 19 kişi etkisiz hale getirildi.

Açıklamada "Somali halkının güvenliği ve istikrarını sağlamak için Eş-Şebab tehdidini tamamen ortadan kaldırmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Birliklerin bölgede terör örgütü Eş-Şebab'a ait sığınaklar ve tünelleri temizlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, son beş gün içinde düzenlenen planlı kara operasyonları ve hava saldırılarında toplam 50'den fazla Eş-Şebab mensubunun etkisiz hale getirildiği ve örgüte ağır darbeler vurulduğu ifade edildi.

Operasyonlarda Somali ordusundan 2 asker hayatını kaybederken, 5 asker de yaralandı.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
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