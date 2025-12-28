Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 15 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi

Somali ordusunun Bakool bölgesinde düzenlediği operasyonda, terör örgütü Eş-Şebab mensubu 15 militan etkisiz hale getirildi.

Somali Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ordunun Bakool bölgesine bağlı Xudur kentinin yaklaşık 30 kilometre doğusunda Eş-Şebab unsurlarına yönelik planlı bir operasyon gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonda 15 örgüt mensubunun öldürüldüğü, bunlardan 3'ünün üst düzey militan olduğu ve çatışmalar sırasında örgüte ait bazı mevzilerin imha edildiği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, Somali ordusu ile yerel güvenlik güçlerinin, terör örgütlerinin barındığı bölgelere yönelik operasyonlarını yoğunlaştırarak sürdüreceği ifade edildi.

Somali'de 2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri ve uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütülüyor.