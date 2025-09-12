Somali Ordusu Eş-Şebab'a Aït Saldırıyı Püskürttü
Somali Silahlı Kuvvetleri, Eş-Şebab'ın Galgaduud bölgesindeki Ceeldheer şehrine düzenlediği saldırıyı püskürterek, 30'dan fazla militanı etkisiz hale getirdi. Çatışmada 6 asker hayatını kaybetti, 14 asker yaralandı.
Somali Silahlı Kuvvetleri ve yerel güçler, ülkenin orta kesimlerindeki Galgaduud bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab tarafından Ceeldheer şehrine düzenlenen saldırıyı püskürttü, çıkan çatışmada 30'dan fazla militan etkisiz hale getirildi, 6 asker yaşamını yitirdi.
Somali Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Eş-Şebab terör örgütünün Galgaduud bölgesindeki Ceeldheer şehrine saldırı düzenlediği, ordu güçlerinin saldırıyı püskürttüğü belirtildi.
Açıklamada, 30'dan fazla örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği, sivillere zarar veren örgüt yöneticilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda militanın yakalandığı ifade edildi.
Çatışmada Somali ordusundan 6 askerin hayatını kaybettiği, 14 askerin yaralandığı bilgisi verildi.
Güvenlik güçlerinin kaçan örgüt mensuplarını yakalamak için çalışma başlattığı, Ceeldheer'de güvenliğin sağlanması için operasyonların sürdüğü kaydedildi.