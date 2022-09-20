Somali ordusu 13 yıl sonra stratejik kasabayı Eş-Şebab'tan geri aldı Güncel Haberler Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda son 3 günde en az 100 örgüt üyesi etkisiz hale getirilirken ordu, 13 yıl sonra stratejik Booco kasabasını özgürleştirdi. Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda son 3 günde en az 100 örgüt üyesi etkisiz hale getirilirken ordu, 13 yıl sonra stratejik Booco kasabasını özgürleştirdi. Somali Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Somali ordusu ve ABD güçleri tarafından Hiran bölgesinde düzenlenen operasyonda en az 100 Eş-Şebab militanı öldürüldü. Ordu, 13 yıldır Eş-Şebab'ın kontrol ettiği Booco kasabasını da geri aldı. Hiran Valisi Ali Jeyte, Somali güçlerinin, yerel sakinlerin yardımıyla Booco kasabasını kontrol altına aldığını duyurdu. Booca, Hiran'ın başkenti Beledweyne'ye 50 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, geçen hafta, Eş-Şebab'a yönelik operasyon mesajı vererek sivillere örgütün bulunduğu bölgelerden uzaklaşmaları çağrısı yapmıştı. Güncel Kaynak: AA / Tufan Aktaş Somali Ordu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Somali ordusu 13 yıl sonra stratejik kasabayı Eş-Şebab'tan geri aldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.