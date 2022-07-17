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Somali'nin güneyinde bomba yüklü araçla intihar saldırısı

AA - Ömer Erdem - Güncel
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Somali'nin güneyinde bomba yüklü araçla intihar saldırısı

Somali'nin güneyinde Orta Şabelle bölgesine bağlı Cevher kentinde, bakanlar ve milletvekillerinin bulunduğu otelin hedef alındığı saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Somali'nin güneyinde Orta Şabelle bölgesine bağlı Cevher kentinde, bakanlar ve milletvekillerinin bulunduğu otelin hedef alındığı saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Polis memuru Abdi Versami, AA muhabirine, intihar saldırısının ardından yapılan ilk tespitlere göre, Hirşabelle eyaleti Sağlık Bakanı Abdi Muallim ve Kadından Sorumlu Bakan Ayşe Halif'in de aralarında yer aldığı en az 10 kişinin yaralandığını söyledi.

Versami, patlamanın otel ve çevredeki binalarda hasara yol açtığını aktardı.

Saldırıyı terör örgütü eş-Şebab üstlendi.

AA muhabirine konuşan bir polis yetkilisi, intihar eylemcisinin içerisinde bakan ve milletvekillerinin bulunduğu Nur Dor isimli otelin yakınında bomba yüklü aracı infilak ettirdiğini bildirdi.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

AA / Ömer Erdem - Güncel

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