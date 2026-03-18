Somali'nin Güneybatı Eyaleti, federal hükümetle ilişkileri askıya aldı

Somali'nin Güneybatı Eyaleti yönetimi, federal hükümetle tüm işbirliği ve ilişkileri askıya aldığını açıkladı.

Eyalet Meclisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başkent Mogadişu'daki federal hükümetin, milis grupları silahlandırdığı ve Eyalet Başkanı Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagareen'i görevden uzaklaştırmaya çalıştığı iddia edildi.

Açıklamada, Güneybatı Eyaleti olarak federal hükümetle tüm işbirliği ve ilişkilerin askıya alındığı bilgisi paylaşıldı.

Güneybatı yönetimi, federal hükümetin bazı eyalet liderlerinin karşı çıktığı anayasa değişikliklerini yürürlüğe koymasının ardından Mogadişu ile ilişkilerin daha da kötüleştiğini belirtti.

Somali Federal Hükümeti İçişleri, Federal İşler ve Uzlaşı Bakanlığından yapılan açıklamada ise Güneybatı Eyaleti kararının yakından takip edildiği belirtilerek, federal hükümetin bölgede yaşanan istikrarsızlığın tarafı olmadığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Güneybatı yönetiminin federal hükümetle iş birliğini askıya alma kararının kınandığı ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulunulduğu ifade edildi.

Somali'de anayasa değişiklikleri, seçim süreçleri ve merkezi yönetim ile eyaletler arasındaki yetki paylaşımına ilişkin anlaşmazlıklar, uzun süredir siyasi gerilimlere neden oluyor.

Federal bir yapıya sahip olan Somali'de son dönemde merkezi yönetim ile eyaletler arasında yaşanan siyasi anlaşmazlıklar dikkat çekiyor. Puntland ve Jubaland sonrası Güneybatı Eyaleti ile federal hükümet arasında yaşanan bu son gelişme, söz konusu gerilimlerin güncel bir yansıması olarak öne çıkıyor.