Haberler

Somali'nin Güneybatı Eyaleti, federal hükümetle ilişkileri askıya aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Somali'nin Güneybatı Eyaleti yönetimi, federal hükümetle olan tüm işbirliğini askıya aldığını açıkladı. Eyalet Meclisi, federal hükümetin milis gruplarını silahlandırdığını ve eyalet başkanını görevden almaya çalıştığını iddia etti.

Eyalet Meclisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başkent Mogadişu'daki federal hükümetin, milis grupları silahlandırdığı ve Eyalet Başkanı Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagareen'i görevden uzaklaştırmaya çalıştığı iddia edildi.

Güneybatı yönetimi, federal hükümetin bazı eyalet liderlerinin karşı çıktığı anayasa değişikliklerini yürürlüğe koymasının ardından Mogadişu ile ilişkilerin daha da kötüleştiğini belirtti.

Somali Federal Hükümeti İçişleri, Federal İşler ve Uzlaşı Bakanlığından yapılan açıklamada ise Güneybatı Eyaleti kararının yakından takip edildiği belirtilerek, federal hükümetin bölgede yaşanan istikrarsızlığın tarafı olmadığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Güneybatı yönetiminin federal hükümetle iş birliğini askıya alma kararının kınandığı ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulunulduğu ifade edildi.

Somali'de anayasa değişiklikleri, seçim süreçleri ve merkezi yönetim ile eyaletler arasındaki yetki paylaşımına ilişkin anlaşmazlıklar, uzun süredir siyasi gerilimlere neden oluyor.

Federal bir yapıya sahip olan Somali'de son dönemde merkezi yönetim ile eyaletler arasında yaşanan siyasi anlaşmazlıklar dikkat çekiyor. Puntland ve Jubaland sonrası Güneybatı Eyaleti ile federal hükümet arasında yaşanan bu son gelişme, söz konusu gerilimlerin güncel bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı

İran'da Laricani'nin şoku atlatılamadan bir büyük kayıp daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü

İsrail cephesinden savaşta dengeleri altüst edecek iddia
Guardiola'nın gömleği olay oldu

Üzerindeki gömleği ucuz sananlara büyük şok
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor

Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Genç içerik üreticisi, Said Hatipoğlu iddialarına noktayı koydu

İddialara son noktayı koydu
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü

İsrail cephesinden savaşta dengeleri altüst edecek iddia
Testo Taylan tutuklandı

Gözaltına alınan Testo Taylan hakkında karar verildi
Dünyaca ünlü rapçinin konserinde açtığı bayrak olay oldu

Konserinde açtığı bayrak olay oldu!