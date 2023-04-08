Somali'nin başkenti Mogadişu'ya ağır silahlı araçların girişi yasaklandı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, başkent Mogadişu'ya ağır silahlı araçların girişini yasakladı.

Cumhurbaşkanı Mahmud, yaptığı açıklamada, başkentte güvenlik önlemlerini artırdıklarını belirtti.

Alınan tedbirler kapsamında başkent Mogadişu'ya ağır silahlı araçların girişini yasakladıklarını bildiren Mahmud, resmi ve askeri araçların kontrol noktalarında durdurularak arandıktan sonra kente alınacağını kaydetti.

Mahmud, "Şehirdeki ağır silahlı araçlar güvenliği sağlamaz, bu bir lükstür. Ayrıca kontrol noktalarından geçen araçlar içinde kim olursa olsun herkes kontrol edilmelidir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Mahmud, askeri kıyafet ve teçhizat ticaretinin veya ithalatının da yasaklandığını kaydetti.

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ederken örgüt ise şehir merkezlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.