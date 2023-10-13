Somali İstişare Grubu'nun Dördüncü Toplantısı Ankara'da düzenlendi

Somali İstişare Grubu'nun (QUINT), " Somali'de Güvenlik ve İstikrar" temasıyla düzenlenen Dördüncü Toplantısının Ankara'da yapıldığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı ve QUINT, " Somali'de Güvenlik ve İstikrar" temasıyla Dördüncü Toplantısına yönelik ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Türkiye, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Birleşik Krallık ve ABD temsilcileri, QUINT'in Dördüncü Toplantısı çerçevesinde Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın ev sahipliği yaptığı toplantıya, Somali hükümetinin temsilcilerinin de katıldığı kaydedildi.

Katılımcıların, QUINT platformunun, hem Somali'nin söz konusu uluslararası ortakları hem de Somali için karşılıklı fayda sağlayan bir platform olduğu konusunda hemfikir oldukları ifade edildi.

Bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması konusunda Somali'nin sarf ettiği çabalara tam destek verildiği kaydedilirken, ülkenin Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud liderliğindeki Somali Ulusal Ordusu'nun terör örgütü Eş Şebab ile mücadelesinin takdirle karşılandığı belirtildi.

Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu'nun (ATMIS) geçiş süreci ve zaman çizelgesinin ele alındığı toplantıda, Somali Güvenlik Sektörü Reformuna ilişkin gelişmelerin ve bu ülkeye daha etkin destek sağlamaya yönelik adımların değerlendirildiği kaydedildi.

Katılımcıların, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) "silahların kontrollerinin tamamen kaldırılmasını sağlama hedefiyle, silah ve mühimmat yönetimine ilişkin Somali'nin teknik kriterleri karşılama ve Eş Şebab'ın arz ettiği tehdidi azaltma çabalarına devam eden desteklerini" vurguladıkları kaydedildi.

Toplantının, Aralık 2023'te ABD'de düzenlenmesi öngörülen "Somali'nin Gelecekteki Güvenlik Sektörü Kalkınması" temalı konferans öncesinde, mevcut çabaların eşgüdümünün sağlanması, ortak çıkarların ve stratejilerin belirlenmesi için vesile teşkil ettiği belirtildi.

Açıklamada şu değerlendirmede bulunuldu:

"Ortaklar, Somali'nin, Ulusal İstişare Konsey süreci de dahil olmak üzere devlet inşası çabalarına yönelik desteklerini yinelemişlerdir. Somali halkının sürdürülebilir güvenlik ve refahının korunması için istikrar sağlanmasının önemi üzerinde mutabık kalmışlardır. Ortaklar, bahse konu alanlarda çalışmaya devam etme ve süregelen istişareler ile arada geçen dönemde ilgili aktörler tarafından kaydedilen ilerlemenin değerlendirilebilmesini teminen üç ay içinde Abu Dabi, BAE'de yeniden bir araya gelme hususunda anlaşmışlardır."