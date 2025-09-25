Somali İstihbaratından Eş-Şebab'a Ağır Darbe: 24 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Somali Ulusal İstihbarat Teşkilatı ve uluslararası ortakları, terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlediği operasyonlarda 24 militanı etkisiz hale getirdi.

Ulusal İstihbarat Teşkilatından yapılan açıklamada, Hiran, Galgadud, Awdhiigle ve Aşağı Şabelle bölgelerinde Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiği bildirildi.

Hiran bölgesinde örgüt elebaşlarından Abdi Xiirey'in da aralarında bulunduğu 3 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, Xiirey'in Aşağı Şabelle bölgesinde halka yönelik "çok sayıda kanlı saldırı ve komplonun" baş sorumlusu olduğu belirtildi.

Galgaduud bölgesinde de 11 militanın etkisiz hale getirildiği duyurulan açıklamada, Awdhiigle ilçesine bağlı Tugaarey köyünde toplanan örgüt unsurlarına yapılan saldırıda da en az 10 militanın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, terör örgütüne karşı uluslararası ortakların desteğiyle düzenlenen bu tür operasyonların, örgütün Somali halkına yönelik saldırı ve tuzak planlarını boşa çıkarmak amacıyla yapıldığı vurgulandı.