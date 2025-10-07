Somali İstihbaratı Eş-Şebab Üyelerini Etkisiz Hale Getirdi

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (NISA), uluslararası ortaklarının desteğiyle Orta Şabelle bölgesinde düzenlediği operasyonda terör örgütü Eş-Şebab üyesi 7 kişiyi etkisiz hale getirdi.

NISA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, dün gece Basra kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, örgütün komuta kadrosundan bazı isimlerin de aralarında bulunduğu bir grup hedef alındı.

Mogadişu ile Balcad arasındaki bölgede saldırı hazırlığı yapan örgüt hücresine yönelik istihbarat bilgileri üzerine başlatılan operasyonda, 3 terörist yaralı ele geçirildi.

NISA, yaklaşık 40 örgüt üyesinin bulunduğu kampın imha edildiği ve teröristlerin saklandığı çadırların tamamen ortadan kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

Açıklamada, operasyonun başarıyla tamamlandığı ve örgütün planladığı saldırıların engellendiği vurgulandı.

Operasyon sırasında herhangi bir sivil kaybı olmazken, vatandaşlar ülke güvenliğini tehdit eden kişi veya gruplara ilişkin bilgileri NISA'nın acil ihbar hatlarına bildirmeye çağrıldı.