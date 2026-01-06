Somali'den İsrail'e "Somaliland" ziyareti tepkisi

Somali, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, ülkeden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland bölgesine gerçekleştirdiği ziyarete tepki gösterdi.

Somali Federal Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Saar'ın Somaliland ziyaretinin Somali'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine yönelik ciddi bir ihlal teşkil ettiği belirtildi.

Açıklamada, Somaliland'in, Somali'nin uluslararası alanda tanınan topraklarının ayrılmaz ve devredilemez bir parçası olduğu, Somali'nin açık rızası ve yetkilendirmesi olmaksızın ülke topraklarında gerçekleştirilen her türlü resmi temas, varlık veya angajmanın yasa dışı, hükümsüz ve geçersiz olduğu vurgulandı.

Bu tür girişimlerin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı, Afrika Birliği (AfB) Kurucu Senedi ile egemen devletler arasındaki ilişkileri düzenleyen yerleşik uluslararası normlara aykırı olduğu aktarılan açıklamada, egemen eşitlik, toprak bütünlüğü ve iç işlerine karışmama ilkelerinin ihlal edildiğine işaret edildi.

Açıklamada, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland bölgesine gerçekleştirilen ziyaret kınanırken, İsrail'e, ülkenin egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü zedeleyen tüm eylemleri derhal durdurması ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine tam anlamıyla saygı göstermesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, BM, AfB, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve tüm uluslararası ortaklara, "Somali'nin egemenliği, birliği ve uluslararası alanda tanınan sınırlarına yönelik ilkesel desteklerini açık ve net şekilde yeniden teyit etmeleri" çağrısı da yapıldı.

Somali'nin açıklaması, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın, Somaliland'e gerçekleştirdiği ziyaret sonrası geldi.

İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.