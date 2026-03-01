Somali, İran'ın Arap ülkelerine yönelik saldırılarını kınadı

Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, İran'ın bazı Arap ülkelerine yönelik saldırılarını ve ihlallerini kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Somali Federal Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, İran'ın bir dizi kardeş Arap ülkesini hedef alan saldırı ve ihlallerini kınamaktadır. Bu eylemler, bu ülkelerin egemenliğine yönelik ciddi ve açık ihlaller teşkil etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Somali'nin söz konusu ülkelerle dayanışma içinde olduğu belirtilerek, "Somali, bu bağlamda Suudi Arabistan Krallığı, Katar Devleti, Kuveyt Devleti, Ürdün Haşimi Krallığı, Bahreyn Krallığı ve Umman Sultanlığı ile tam dayanışma içinde olduğunu teyit etmektedir." ifadesine yer verildi.

Somali'nin bu ülkelerin alacağı tedbirlere desteğinin vurgulandığı açıklamada, "Somali ayrıca, güvenliklerini koruma, halklarını savunma ve toprak bütünlüklerini muhafaza etme amacıyla meşru müdafaa kapsamında alacakları tüm önlemlere desteğini ifade etmektedir." görüşü paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca Somali'nin barışçıl çözüm çağrısını yinelediği aktarılarak, "Somali, güç kullanımını reddeden kararlı tutumunu yinelemekte ve bölgesel meselelerin çözümü için diyalog, diplomasi ve barışçıl çözümlere yönelik tüm çabaları desteklemeye devam edeceğini teyit etmektedir." denildi.

Somali'nin bölgesel ve uluslararası barışa desteğinin süreceğinin altı çizilerek, "Somali, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çabalarını sürdürmektedir." ifadesi kullanıldı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.