Somali hükümetine, yurt dışından gelen yardımları dağıtmama suçlaması Güncel Haberler Somali'de kuraklık ve gıda sorunu devam ederken hükümet, yurt dışından gelen yardımları dağıtmamakla suçlandı. Somali'de kuraklık ve gıda sorunu devam ederken hükümet, yurt dışından gelen yardımları dağıtmamakla suçlandı. Somali'de 5 eyalet bakanı, merkezi hükümete karşı ortak açıklama yaptı. Güney Batı, Galmudug, Putland, Jubaland ve Hirshabelle eyaletleri bakanları, Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'a çağrı yaparak, yurt dışından gelen yardımları ülke içinde dağıtmalarını istedi. Açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) 3 ay önce Somali'ye gönderilen 9,6 milyon dolar değerindeki insani yardım malzemelerinin merkezi hükümetçe saklandığı ifade edildi. Ülkedeki insani krizin derinleştiğine dikkatin çekildiği açıklamada, federal hükümete "acil" olarak gelen yardımları ülke içinde dağıtması çağrısı yapıldı. Somali'nin yüzde 80'i aşırı kuraklıkla mücadele ediyor Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne (FAO) göre, Somali'nin yüzde 80'i şiddetli kuraklıkla mücadele ediyor. Somali hükümeti, etkisini artıran kuraklık nedeniyle 23 Kasım 2021'de ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Somali'deki insani kriz için uluslararası topluma acil yardım çağrısı yapmıştı. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Kavak Togo Cumhuriyeti Hükümet Somali Güncel Haberler

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