Somali Hükümeti, İsveç ile Gizli Anlaşma İddiasını Yalanladı

Somali, vatandaşlarının sınır dışı edilmesine ilişkin İsveç'le "gizli bir anlaşma" yapıldığına ilişkin iddiaları yalanladı.

Somali Başbakanlık Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Somali vatandaşlarının İsveç'ten sınır dışı edilmesine ilişkin iddialara yanıt verdi.

Açıklamada, "Somali'nin, vatandaşlarının geri gönderilmesi veya kalkınma yardımlarının tahsisi konusunda herhangi bir ortakla gizli ya da koşullu bir düzenlemesi bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Bazı basın organlarında, kalkınma yardımı karşılığında Somali'nin İsveç'ten sınır dışı edilen vatandaşlarını kabul edeceği yönündeki iddiaların, "yanlış, yanıltıcı ve asılsız" olduğu belirtilirken iki ülke arasındaki ikili işbirliğinin "uzun süredir devam eden, şeffaf, karşılıklı saygı ve uluslararası hukuka dayalı" bir zemine sahip olduğu vurgulandı.

Ülkeye yönelik kalkınma yardımlarının ise Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ve Somali devletinin "şeffaf mekanizmalar" üzerinden organize edildiği ifade edilirken İsveç ile tüm temasların resmi diplomatik kanallar aracılığıyla yürütüldüğü ve hükümet tarafından denetlendiği kaydedildi.

İsveç İstatistik Kurumunun verilerine göre, 2024 itibarıyla ülkede yaklaşık 70 bin Somalili yaşıyor.